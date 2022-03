A Lazio colocou um ponto final num ciclo de quatro jogos sem vencer ao bater o Cagliari, fora de portas, por 3-0.



A formação laziale resolveu a partida da 28.ª jornada da Serie A ainda na primeira parte. Ciro Immobile inaugurou o marcador na cobrança de uma grande penalidade e chegou aos 20 golos na prova, igualando Dusan Vlahovic.



Ainda antes do intervalo Luis Alberto ampliou a vantagem da equipa de Sarri a passe de Felipe Anderson. O ex-FC Porto marcou ele próprio o 3-0 depois de driblar dois adversários.



Com esta vitória a Lazio segue no sétimo lugar, mas a um ponto de Atalanta e Roma, as primeiras equipas em lugares de apuramento para as provas europeias. Por seu turno, o Cagliari é 17.º colocado, três pontos acima da zona de descida.



