A Lazio sofreu para bater o Crotone (3-2), no Olímpico de Roma, no abertura da 27.ª jornada da Serie A.



O conjunto de Inzaghi começou melhor a partida e chegou à vantagem aos 14 minutos por intermédio de Milinkovic-Savic. O internacional sérvio surgiu solto no segundo poste e desviou de primeira o cruzamento de Radu.



No entanto, a resposta do lanterna-vermelha da Liga italiana não demorou. Com Pedro Pereira de início, a equipa de Cosmi marcou por Simmy, avançado que já passou pelo campeonato português. A Lazio fez o 2-1 ainda antes do intervalo pelo espanhol Luis Alberto.



O Crotone voltou diferente do intervalo e precisou de apenas quatro minutos para igualar a contenda. Simmy bisou de penálti e fez o 2-2. Como serie de esperar, a Lazio pressionou e acabou por chegar ao golo do triunfo. Lançado aos 76 minutos, o ex-avançado do Sporting, Felipe Caicedo, fez o 3-2 num pontapé forte em plena grande área.



Assim a Lazio aproximou-se do Nápoles, sexto classificado, enquanto o Crotone permanece na última posição.