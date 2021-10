Jogo quentinho em Roma.



A Lazio bateu com reviravolta o Inter de Milão por 3-1 e aproximou-se dos quatro primeiros lugares da Serie A. Esta foi, de resto, a primeira derrota do campeão italiano em jogos do campeonato.



No regresso de Inzaghi ao Olímpico de Roma, os nerazzurri colocaram-se a vencer graças a um golo de penálti de Perisic, aos 12 minutos. A equipa orientada por Sarri reagiu no segundo tempo e começou a desenhar a reviravolta quando Immobile igualou a contenda também da marca de penálti.



Depois surgiu o golo de Felipe Anderson aos 81 minutos. O ex-FC Porto continuou a jogada apesar de Dimarco estar caído no chaõ e entregou a bola a Immobile. O campeão da Europa por Itália disparou para uma defesa incompleta de Handanovic e o internacional brasileiro marcou na recarga.



Assim que a bola entrou, os jogadores do Inter foram pedir satisfações a Felipe Anderson e perceber por que razão este não parou a jogada. Houve empurrões e certamente foram trocadas palavras menos simpáticas. Da altercação resultaram quatro cartões amarelos: para Dumfries, Lautaro, Milinkovic-Savic e Felipe Anderson.



Nos instantes finais Milinkovic-Savic fixou o resultado final após um livre de Luis Alberto e confirmou a primeira derrota do Inter nas provas internas.



Veja o lance do golo de Felipe Anderson: