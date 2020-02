O Inter venceu este domingo o AC Milan no dérbi de Milão por 4-2, depois de ter estado a perder por 2-0 ao intervalo e, no fim do encontro, Romelu Lukaku mostrou nas redes sociais imagens da festa rija no balneário.

«Os meus irmãos, a minha equipa», escreveu o jogador na legenda.

Veja as imagens: