Que jogo e que grandes golos teve o Nápoles-Lazio esta quinta-feira!

A equipa napolitana recebeu e goleou a romana por 5-2, na 32.ª jornada da primeira liga italiana, num jogo marcado por golaços para todos os gostos e que permitiu à equipa de Gennaro Gattuso firmar o quinto posto, precisamente à frente da formação da capital.

O 1-0 foi apontado por Insigne, aos sete minutos, de penálti, tendo Politano, pouco depois, feito o 2-0 para a equipa da casa, num início fulgurante que foi atenuado no marcador até à segunda parte.

Aos 53 minutos, Insigne reapareceu e em grande, com um golaço, num remate em arco, para o 3-0. Mas Mertens não ficou atrás e, aos 65 minutos, fez novo golaço para o 4-0 no marcador.

O vencedor parecia definido, mas a Lazio deu um ar da sua graça num belo remate de Immobile para 4-1 (70m) e num livre superiormente cobrado por Milinkovic-Savic, para o 4-2, aos 74 minutos.

A esperança numa recuperação épica dos romanos, contudo, ficou travada e sentenciada com o 5-2 final de Osimhen, aos 80 minutos.

Com este resultado, o Nápoles chega aos 63 pontos, mantém-se a dois da Juventus e da Atalanta e a três do Milan, segundo classificado, na luta pela Liga dos Campeões. Mais ainda, fica agora com cinco pontos à maior do que a Lazio, que tem 58 pontos no sexto lugar, mas ainda menos um jogo.