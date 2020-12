O Nápoles goleou o Crotone por 4-0, fora de portas, numa partida da décima jornada da Liga italiana.



Os napolitanos chegaram à vantagem através de um golo sensacional de Insigne. O capitão recebeu na esquerda, puxou a bola para o pé direito e atirou ao ângulo da baliza adversária. Um golaço!



Com Mário Rui em campo todo o encontro, o conjunto de Gattuso ampliou o marcador aos 58 minutos por Lozano a passe de Insigne. Refira-se que nessa altura já o Crotone jogava com menos um por expulsão de Petriccione.



No quarto de hora final o Nápoles chegou à goleada: Demme fez o terceiro da tarde e Petagna fixou o resultado final nos descontos. Com este triunfo, a formação do sul de Itália subiu ao terceiro lugar e está a três do líder Milan, que ainda não jogou. Por sua vez, o Crotone é último com apenas dois pontos conquistados.