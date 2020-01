O Inter de Milão goleou esta terça-feira o Cagliari por 4-1 em San Siro e garantiu a qualificação para os quartos de final da Taça de Itália.

Aos 21 segundos de jogo, um mau atraso de um jogador da equipa visitante permitiu que o avançado belga Romelu Lukaku ficasse com a bola na cara do guardião Olsen, fazendo o 1-0. Ao minuto, 22, Borja Valero assinou o 2-0 no marcador, com que terminou a primeira parte.

Já na segunda parte, Lukaku desviou na área um cruzamento de Barella para o 3-0, ao minuto 49. O Caglari ainda respondeu com um belo golo de Oliva, num remate forte após passe de calcanhar de Cerri aos 73 minutos, mas o Inter sentenciou o duelo com o 4-1 final, apontado por Ranocchia, ao minuto 81.

Nos quartos de final, o Inter vai defrontar o vencedor do duelo entre Atalanta e Fiorentina, marcado para quarta-feira. Entre os oito melhores estão já o Torino, além do Nápoles e da Lazio: estes últimos dois já têm duelo marcado fruto do cruzamento do sorteio e vão defrontar-se por um lugar nas meias-finais.

Os golos do Inter de Milão-Cagliari:

