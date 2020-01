A Lazio garantiu, esta terça-feira, a qualificação para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer a Cremonese por 4-0, em duelo dos oitavos de final da prova, realizado no Estádio Olímpico de Roma.

O primeiro golo do jogo foi apontado ao minuto dez, por Patric. Aos 26 minutos, Marco Parolo fez o 2-0 para a equipa da primeira liga italiana, num lance que deixou o guardião da Cremonese, Agazzi, fora de jogo. O colega de equipa Renzetti chocou contra si na pequena área e Agazzi, com um corte brutal e profundo no joelho esquerdo, teve de ser substituído por Ravaglia na baliza, saindo mesmo do relvado no carro de apoio.

Já na segunda parte, Ciro Immobile praticamente sentenciou o jogo, com o 3-0 aos 58 minutos, de grande penalidade. O 4-0 foi apontado por Quissanga, aos 89 minutos.

Nos quartos de final, a Lazio vai defrontar o Nápoles, equipa que venceu esta terça-feira o Perugia, por 2-0.

