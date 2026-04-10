VÍDEO: hat-trick de Malen afunda Pisa na tabela
Roma venceu o último classificado por 3-0 e volta às vitórias
A Roma venceu, esta sexta-feira, o Pisa por 3-0, em jogo a contar para a 32.ª jornada da liga italiana. Donyell Malen esteve em grande destaque ao apontar um hat-trick.
Três minutos foram suficientes para o internacional neerlandês abrir o livro. Donyell Malen aproveitou uma desatenção da defesa adversária e, com um remate potente, abriu o marcador.
A passividade defensiva mantinha-se na formação do Pisa - não fosse esta a defesa mais batida do campeonato com 58 golos sofridos - e, aos 43 minutos, o avançado apontou o ‘bis’ no encontro. O lance fica marcado por uma grande confusão na área.
Aos 52 minutos, a facilidade em encontrar o espaço entrelinhas continuava. Malen recebeu entre os centrais, depois de um belo passe de Soulé, e fez o hat-trick com relativa facilidade.
Com esta vitória, a Roma mantém-se no sexto lugar, com 57 pontos. O Pisa, por sua vez, é último classificado, com 18 pontos.
