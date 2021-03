Com Diogo Dalot a titular, o Milan venceu fora a Fiorentina por 3-2 e garantiu vantagem sobre a Juventus na luta pelo segundo lugar da Liga italiana, que ocupa com mais um jogo, mas, agora, também com mais quatro pontos do que a Vecchia Signora.

O triunfo dos rossoneri começou a ser construído logo aos 9 minutos pelo inevitável Zlatan Ibrahimovic, que assinou o 15.º golo da conta pessoa na Serie A.

A Fiorentina empatou pouco depois, com um golaço de Erick Pulgar na conversão de um livre direto.

Aos 51 minutos, Franck Ribéry, 37 anos, assinou a reviravolta no marcador.

A perder, o Milan teve de arregaçar as mangas e pouco depois Brahim Díaz fez o 2-2. Até que ao minuto 72 Çalhanoglu aplicou nova cambalhota no marcador, fixando o resultado em 3-2 para a equipa de Milão.