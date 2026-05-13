Depois de se sagrar campeão italiano, o Inter fez a dobradinha ao vencer a Lazio por 2-0 e conquistar a Taça de Itália.

Numa partida onde o favoritismo estava do lado da formação de Milão, os nerazzurri adiantaram-se no marcador cedo no encontro. Dimarco bateu um canto no lado direito do ataque e Marusic, com uma tentativa de corte infeliz, colocou o esférico dentro da própria baliza. Estava feito o primeiro, aos 14 minutos.

À procura de responder, a equipa da capital tentou acelerar os processos, mas o eixo defensivo voltou a errar. Aos 35 minutos, Nuno Tavares recebeu a bola, mas foi rapidamente pressionado por Dumfries e ficou muito mal na fotografia. Lautaro Martínez, na cara do golo, encostou para o 2-0.

No segundo tempo, a Lazio não conseguiu reduzir a desvantagem e o Inter ia ficando mais confortável à medida que o tempo passava.

Com esta vitória, os nerazzurri fazem a dobradinha e voltam a conquistar a Taça de Itália, troféu que fugia desde a temporada 2022/23.