Duas vezes Joaquín Correa. O internacional argentino vestiu a capa de herói em Milão ao marcar os dois golos do Inter na receção à Udinese.



Com Beto em campo todo o encontro, o embelma de Udine conseguiu aguentar o volume ofensivo de jogo do campeão italiano até ao intervalo. Barella, por duas vezes, viu o guadião Marco Silvestri negar-lhe o golo.



Na segunda parte os nerazzurri foram, por fim, capazes de superar a organização contrária. Joaquín Correa arrancou pela esquerda, entrou na área e bateu Silvestri. Volvidos oito minutos, aos 68, o internacional argentino recebeu um cruzamento rasteiro de Dumfries e atirou colocado para o 2-0 final.



Esta vitória deixa o Inter com 24 pontos no terceiro lugar a quatro do duo da frente AC Milan e Nápoles, que ainda não jogaram nesta ronda.



O 1-0 a favor do Inter: