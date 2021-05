O Inter de Milão bateu o Crotone por 2-0 no Ezio Scida e confirmou a descida à Serie B da equipa da casa.



Após uma primeira parte em que os nerazzurri estiveram perto de marcar em várias ocasiões, mas esbarraram em Alex Cordaz. Quando não foi o guarda-redes a salvar o Crotone, foi o poste.



A toada do jogo manteve-se na segunda metade apenas depois de Conte ter introduzido três homens - Sánchez, Eriksen e Perisic - é que o Inter conseguiu chegar ao golo. Acabou por ser o internacional dinamarquês a resolver o encontro com um pontapé de fora da área.



O líder da Serie A ainda marcou o 2-0 por Lukaku a passe de Perisic, mas o lance foi anulado por posição irregular do croata. O golo do belga não contou ao contrário do de Hakimi no último minuto do jogo num contra-ataque.



Assim, o Inter de Milão chegou aos 82 pontos e aumentar provisoriamente para 14 a diferença pontual para a Atalanta, segunda colocada, a quatro jogos do final. Se a equipa de Bérgamo não vencer em casa do Sassuolo este domingo, Conte e os seus jogadores podem celebrar a conquista do «scudetto» que foge desde 2010.



Por sua vez, o Crotone de Pedro Pereira - entrou para o lugar do lesionado Reca aos 38 minutos - e de Eduardo Henrique, jogador que pertence ao Sporting, viu consumada a descida à Serie B: é último com 18 pontos.



O golo de Eriksen: