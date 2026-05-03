VÍDEO: Inter é o novo campeão de Itália!
Triunfo frente ao Parma garante o 21.º título da Liga italiana para os nerazzurri
O Inter é o novo campeão de Itália. Na receção ao Parma – para a 35.ª jornada da Serie A – os nerazzurri venceram (2-0) para conquistarem o 21.º título da Serie A a faltar ainda três jornadas.
Cristian Chivu entrou no encontro a precisar apenas de um ponto para sagrar-se, novamente, campeão de Itália. Isto porque o Nápoles – vencedor da edição de 2024/25 – empatou sem golos este sábado com o Como.
Já nos instantes finais, Thuram começou a tocar a música da festa do título. O internacional francês recebeu dentro de área e rematou cruzado para o golo (45+5m).
May 3, 2026
No segundo tempo, a equipa da casa foi ainda capaz de dilatar a vantagem. Num ataque desenhado pelo lado direto, Lautaro assistiu Mkhitaryan, que ao segundo poste encostou para o 2-0 (80m).
Já se fazia a festa em San Siro e o apito final veio – apenas – confirmar a reconquista do título, que escapava desde 2023/24. Nos último seis anos, os nerazzurri conquistaram três Ligas italianas.
Afastam-se, assim, do rival Milan, que tem 19 troféus. Porém, ficam ainda longe do maior vencedor de Itália – Juventus, com 36 títulos.
