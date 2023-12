O Inter empatou, fora de casa, com o Génova a um golo, mas vai continuar líder isolado da Serie A.

A partida chegou a estar interrompida durante sete minutos devido a má visibilidade, resultante da pirotecnia utilizada pelos adeptos da equipa da casa.

Os golos, esses surgiram em cima do intervalo. Aos 42 minutos, Arnautovic deu vantagem ao Inter, mas aos 45+7 Dragusin fez o 1-1 final.

Com este resultado, o Inter continua líder isolado do campeonato italiano, com 45 pontos, mais cinco do que a Juventus, que tem menos um jogo realizado. O Génova está no décimo terceiro lugar, com 20 pontos.

Já a Lazio, sem Saná, recebeu e vence o Frosinone por 3-1. A equipa visitante ainda esteve a vencer, com um golo de penálti de Soule, mas o conjunto romano completou a reviravolta, com golos de Castellanos, Isaksen e Patric.

A Lazio ocupa o oitavo posto da Serie A, com 27 pontos. O Frosinone está na décima quarta posição, com 19 pontos.