O Inter regressou aos triunfos frente à Cremonese (2-1), numa partida da 20.ª jornada da Serie A.



A equipa da casa, última classificada da Serie A, precisou de 11 minutos para se adiantar no marcador. Apesar da boa entrada, os nerazzurri foram impotentes perante a inspiração de Okereke. O nigeriano, ex-Club Brugge, fez um golaço.



Classificação da Serie A



No entanto, o conjunto de Inzaghi reagiu e igualou a contenda aos 21 minutos na recarga a um primeiro disparo de Dzeko. O campeão do Mundo pela Argentina consumou a reviravolta do Inter com uma finalização na área aos 65 minutos após passe de Dzeko.



No outro já realizado este sábado, Empoli e Torino empataram a duas bolas.

Com esta vitória o Inter de Milão subiu ao segundo lugar e encurtou para dez a distância para o líder Nápoles, equipa que apenas entra em campo este domingo diante da Roma de Mourinho.