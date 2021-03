O Inter de Milão foi ao Ennio Tardini vencer o Parma por 2-1 no fecho da 25.ª jornada da Serie A.



Os nerazzurri, líderes do campeonato, chegaram ao intervalo empatados no marcador. No entanto, Alexis Sánchez assumiu-se como a figura da noite e deu três preciosos pontos ao conjunto de Conte. O internacional chileno fez o 1-0 aos 53 minutos e bisou após uma arrancada tremenda de Lukaku.



O Parma, com Bruno Alves no banco, ainda reduziu por Hernâni, aos 71 minutos, mas já não evitou a derrota.



O Inter aumentou a vantagem no primeiro lugar e tem agora o AC Milan a seis pontos. Por sua vez, o Parma é penúltimo classificado com apenas 15 pontos.