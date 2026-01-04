VÍDEO: Inter vence e recupera a liderança da Liga italiana
Triunfo por 3-1 sobre o Bolonha
O Inter Milão recuperou a liderança isolada da Liga italiana, ao vencer o Bolonha, por 3-1, na 18.ª jornada. Os «nerazzurri» mantêm um ponto de avanço sobre o rival Milan, que segue em segundo.
Aos 38 minutos, Piotr Zielinski abriu o marcador, a passe de Lautaro Martinez que, aos 48, apontou o 2-0, de cabeça. Já à entrada para o último quarto de hora da partida, Marcus Thuram aumentou a vantagem dos anfitriões. Os forasteiros responderam já aos 83 minutos, por Santiago Castro.
O Inter é líder com 39 pontos, mais um do que o Milan, com 38, enquanto o campeão Nápoles completa o pódio, com 37. Já o Bolonha, ocupa o sétimo posto (26 pontos).
Os golos que valem a liderança para o Inter de Milão na Serie A 🤌#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #InterMilão #Bolonha #placardit pic.twitter.com/n88haJSbPV— sport tv (@sporttvportugal) January 4, 2026
Também este domingo, a Fiorentina assegurou um triunfo caseiro e pela margem mínima sobre a Cremonese (1-0), com golo de Moise Kean, aos 90+2 minutos.
A Fiorentina é 19.ª, com 12 pontos, a três dos lugares de permanência, enquanto a Cremonese é 13.ª, com 21.
Em Verona, também esta tarde, o Torino venceu o Hellas por 3-0.