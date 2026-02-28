O Inter recebeu e venceu o Génova por 2-0, em jogo a contar para a 27.ª jornada da liga italiana.

Depois da eliminação da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, os «nerazzurri» chegaram à vantagem através de Dimarco (31m). O lateral italiano marcou um belo, após uma grande assistência de Henrikh Mkhitaryan.

No segundo tempo, o Génova não foi capaz de chegar à igualdade. O Inter aproveitou e ampliou a vantagem através de Hakan Çalhanoğlu que, aos 70 minutos, marcou de grande penalidade.

Com esta vitória, o Inter segue na liderança do campeonato italiano com 67 pontos e cava, à condição, uma vantagem de 11 pontos em relação ao AC Milan de Rafael Leão que joga no domingo diante da Cremonese. O Génova, por sua vez, ocupa a 14.ª posição com 27 pontos.