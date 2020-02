A Juventus viu-se aflita para empatar em Milão, (1-1), frente ao AC Milan, com o golo da Vecchia Signora a chegar já nos descontos, marcado por Cristiano Ronaldo.

O português marcou de grande penalidade e, na origem do lance esteve um pontapé de bibicleta precisamente de Cristiano Ronaldo.

Veja as imagens do remate acrobático do português: