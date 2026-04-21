Durante a partida deste domingo entre Monopoli e Foggia, da Serie C italiana, os jogadores de ambas as equipas refugiaram-se nos balneários, depois de uma invasão dos adeptos do Foggia.

Já estava ultrapassado o último minuto de compensação no Vito Simone Veneziani, casa do Monopoli, quando os adeptos do Foggia lançaram objetos pirotécnicos para dentro do relvado, seguindo-se uma invasão de campo dos adeptos visitantes.

Esta sequência de acontecimentos instalou o caos no local, obrigando toda a gente a recolher aos balneários. Um segurança, que tentava proteger os jogadores, acabou agredido por um dos adeptos invasores.

A receção do Monopoli ao Foggia terminou com a vitória caseira por 1-0. O Monopoli encontra-se no sétimo lugar da Serie C, enquanto o Foggia soma o terceiro jogo sem vencer e segue no 18.º lugar, no acesso ao play-off de despromoção a uma jornada do fim.