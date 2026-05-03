A Juventus empatou, este domingo, frente ao Hellas Verona por 1-1, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga italiana, e falhou a oportunidade ultrapassar o Milan na tabela classificativa.

A Vecchia Signora entrou forte na partida e tentava chegar rapidamente ao golo. Contudo, em 14 remates, apenas dois foram à baliza defendida por Montipo. Quem aproveitou a displicência ofensiva foi, precisamente, a formação visitante que chegou à vantagem através de Bowie. 

No segundo tempo e com a urgência de restabelecer a igualdade, Vlahovic marcou um golo de levantar o estádio. O avançado fez o 1-1 na sequência de um livre direto.

Até ao apito final, Francisco Conceição, um dos mais inconformados a par de Cambiasso, tentou dar a cambalhota no marcador, mas sem efeito.

Com este resultado, a Juventus permanece no quarto lugar, com 65 pontos. O Verona, por sua vez, é penúltimo lugar, com 20 pontos.

