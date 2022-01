A Juventus iniciou a defesa da Taça de Itália com uma goleada frente à Sampdoria (4-1), em Turim.



A Vecchia Signora quebrou a resistência do emblema de Génova com um golo de livre de Juan Cuadrado. A detentora do troféu chegou ao 2-0 aos 52 minutos, por Rugani, e parecia ter o encontro resolvido.

Porém, um golo de Conti, aos 63 minutos, relançou a eliminatória. Allegri havia pressentido o perigo e lançado Dybala um minuto antes do golo adversário. «La Joya» acabaria por ter um papel decisivo ao anotar o 3-1 após um erro da Sampdoria.



Depois do golo, o argentino permitiu que Morata assumisse a marcação do penálti e o espanhol fixou o resultado final aos 77 minutos. A Juventus fica à espera do vencedor da eliminatória entre Sassuolo e Cagliari para saber quem defrontará nos quartos de final.