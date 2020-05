Alguns jogadores da Juventus regressaram esta terça-feira aos treinos de forma individualizada.

Cristiano Ronaldo, que voltou no início da semana a Turim, foi a ausência mais notada, estando agora a cumprir um período obrigatório de quarentena.

«Após um dia de testes e exames feitos na segunda-feira no J Medical, alguns dos jogadores da Juventus iniciaram os treinos no CT de Continassa, onde iniciaram oficialmente a recuperação pela forma física ideal», informou a Juventus numa nota publicada no site oficial.

Entre os jogadores estiveram os capitães Giorgio Chiellini e Leonardo Bonnuci, bem como Aaron Ramsey e Miralem Pjanic.

Deste segunda-feira que as equipas da Serie A estão a preparar o regresso aos treinos, mas ainda de forma individual. No melhor dos cenários, os trabalhos em equipa só serão reatados a 18 de maio.