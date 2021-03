Sem o português Cristiano Ronaldo de início, o que refletiu a gestão cuidadosa do plantel de Andrea Pirlo, a Juventus sofreu e esteve a perder, mas deu a volta à Lazio para vencer por 3-1, este sábado, no duelo da 26.ª jornada da primeira liga italiana, a Serie A.

A três dias da receção crucial ao FC Porto, no encontro que vai decidir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, Pirlo fez descansar Ronaldo no início do jogo, num onze no qual não apareceram ainda os lesionados Chiellini, Dybala e Matthijs De Ligt, bem como Bentancur, este infetado com covid-19.

A Lazio entrou melhor no capítulo da eficácia e chegou à vantagem aos 14 minutos, com um golo de Joaquín Correa, que driblou Demiral antes de bater Szczesny, numa boa conclusão individual do lance.

A diferença duraria 25 minutos, pois a Juventus chegaria ao 1-1 antes do intervalo, num golo que acabou por ser fundamental para encarar a segunda parte com outros olhos. A passe de Morata, Rabiot aplicou um remate cruzado potente do lado esquerdo do ataque, com Reina a ver a bola passar entre si e o poste. Ainda que de baixo para cima, numa bola complicada de parar, ficou a ideia de que o espanhol podia ter tapado melhor o ângulo.

Na segunda parte, após assistir, Morata foi o protagonista da viragem no marcador, ao assinar o 2-1 aos 57 minutos, com assistência de Federico Chiesa. Pouco depois, ao minuto 60, Ramsey sofreu falta na área, cometida por Milinkovic-Savic, o que permitiu a Morata bisar para o 3-1, de penálti.

Com a diferença nos dois golos, Pirlo deu outra gestão à equipa, fazendo uma tripla substituição ao minuto 70: Ronaldo, Arthur e McKennie entraram, para o descanso de Morata, Cuadrado e Ramsey. Já Simone Inzaghi apostou tudo com as entradas de Andreas Pereira, Muriqui e Caicedo, aos 82 minutos, enquanto Pirlo, no mesmo minuto, ajustou a equipa defensivamente, com a entrada de Bonucci e a saída de Chiesa.

A diferença acabou por manter-se para a Juventus somar a segunda vitória seguida no campeonato, o que não acontecia há precisamente um mês. O atual campeão tem agora 52 pontos, ficando a um do Milan (joga no domingo fora, ante o Hellas Verona) e a sete do líder Inter (recebe a Atalanta na segunda-feira). Contudo, ao final desta noite, as equipas ficam com o mesmo número de jogos, dado que a Juventus tem por realizar a receção ao Nápoles da terceira jornada, num duelo a jogar a 17 de março.

Udinese vence e um empate este sábado

Nos outros jogos deste sábado no campeonato italiano, houve empate a um golo no Spezia-Benevento e a Udinese venceu o Sassuolo, por 2-0.

Os dois golos de Morata (2-1 e 3-1):

O golo de Rabiot (1-1):

O golo de Correa (0-1):