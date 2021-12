A Juventus somou o segundo triunfo seguido na Serie A na receção ao Cagliari (2-0) e aproveitou o nulo da Atalanta em Génova para se aproximar dos lugares de «Champions».



A Vecchia Signora precisou de 40 minutos para desbloquear o encontro frente ao penúltimo classficado. Bernardeschi rematou, a bola não seguiu na direção da baliza, mas Moise Kean, de cabeça, emendou o disparo do colega e fez o 1-0.



Bernardeschi, campeão europeu pela Itália no último verão, acabou por ser a figura do encontro. Depois da assistência, o internacional transalpino fez o 2-0 final num pontapé cruzado após um lance de contragolpe conduzido por Kulusevski.



No outro jogo que se realizou esta terça-feira, o Génova travou a Atalanta. A equipa de Gasperini voltou a tropeçar e desperdiçou a hipótese de se isolar provisoriamente no segundo lugar. Quem acabou a sorrir foi a Juventus que fugiu à Roma de Mourinho - apenas joga esta quarta-feira - e ficou a apenas quatro pontos do quarto lugar ocupado pela Atalanta.



