A Juventus subiu, à condição, ao quarto lugar do campeonato italiano, ao vencer por 2-0 na receção ao último classificado, o Monza.

Renato Veiga integrou o onze da «vecchia signora» e assistiu para o primeiro golo. O defesa português deixou a bola par nico González e o internacional argentino, com um remate de fora da área, inaugurou o marcador aos 11 minutos.

A formação de Igor Tudor, que a meio da semana tinha perdido em Parma, aumentou a vantagem pouco depois da meia-hora, com um remate colocado de Randal Kolo Muani (33m).

Ainda antes do intervalo, Kenan Yildiz foi expulso com vermelho direto por atingir um adversário com uma cotovelada.

À entrada para o último quarto de hora, Tudor lançou o português Alberto Costa, mas Francisco Conceição não saiu do banco. Do lado contrário, Dany Mota foi substituído aos 81 minutos.

Com este triunfo, a Juventus ascende ao quarto posto, com 62 pontos, mais dois do que o Bolonha, que tem 60 e na segunda-feira visita a Udinese com a possibilidade de reentrar na zona de Liga dos Campeões.

O Monza, que está condenado à descida, tem apenas 15 pontos.