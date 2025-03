A Fiorentina recebeu e venceu a Atalanta por 1-0, este domingo, num jogo da 30.ª jornada da liga italiana.

O único golo da partida foi apontado em cima do minuto 45 por Moise Kean, que é o segundo melhor marcador do campeonato transalpino. O internacional italiano roubou a bola a um defesa do conjunto de Bérgamo, percorreu vários metros e finalizou na cara de Marco Carnesecchi – titular na baliza, enquanto Rui Patrício não saiu do banco.

Com este triunfo, a Fiorentina sobe, à condição, ao sétimo lugar, com 51 pontos. Já a Atalanta, continua no terceiro posto, com 58 pontos, mas pode ver Nápoles (61) e Inter Milão (64) fugirem ainda nesta ronda.

Antes do Fiorentina-Atalanta, o Cagliari venceu o Monze em casa, por 3-0.

Os golos foram marcados na segunda parte, por Nicolás Viola (49m), Gianluca Gaetano (73m) e Zito Luvumbo (90+2m).

Os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota foram titulares pelo Monza, que está praticamente condenado à descida – é 20.º classificado, com 15 pontos, a dez do primeiro lugar acima da «linha de água». Por sua vez, o Cagliari mantém-se no 15.º posto, agora com 29 pontos.