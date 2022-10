A Lazio foi esta segunda-feira a Florença golear a Fiorentina por 4-0, um resultado que permite à equipa de Maurizio Sarri subir ao terceiro lugar da Serie A, com 20 pontos, menos um do que a Atalanta e menos três do que o Nápoles.

Logo aos 11m, Vecino inaugurou o marcador após assistência de Zaccagni. Aos 25, foi o próprio Zaccagni a marcar, desviando de cabeça um belo cruzamento de Milinkovic-Savic.

Na segunda parte, já perto do final, a equipa da capital italiana dobrou o resultado. Aos 85m, Immobile assistiu para Luís Alberto fazer o terceiro golo, tendo depois o ponta de lança italiano fechado o marcador já nos descontos com mais uma assistência de Milinkovic-Savic.