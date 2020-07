A Lazio somou a segunda derrota consecutiva, desta feita em casa do «aflito» Lecce (2-1) e pode ver a Juventus fugir na liderança e o Inter aproximar-se do segundo lugar.



A primeira parte foi imprópria para cardíacos. Mancosu inaugurou o marcador logo aos dois minutos num belo pontapé de fora da área. No entanto e após recurso ao VAR, o lance foi anulado por mão do médio do Lecce.



Na resposta, o guarda-redes Gabriel errou e deixou a bola nos pés de Luis Alberto. O guardião ainda negou o golo ao espanhol, mas foi incapaz de travar a recarga do ex-Sporting Caicedo. Estavam cumpridos apenas cinco minutos.



O Lecce, antepenúltimo classificado à entrada para esta jornada, igualou por Babacar. O avançado que pertence aos quadros do Sassuolo surgiu solto na área e cabeceou para o 1-1. O conjunto de Liverani podia ter chegado ao intervalo na frente, mas Mancosu decidiu assinar uma das piores tentativas de «panenka» e falhou o penálti.



No entanto, aos dois minutos da segunda parte o Lecce consumou a reviravolta por intermédio de Lucioni. Nos instantes finais os romanos estiveram duas vezes perto da igualdade, mas Gabriel agigantou-se e segurou um precioso triunfo para o Lecce.



O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Patric que... mordeu Donati (!).



A Lazio vai dormir no segundo lugar, mas pode ficar a dez pontos da Juventus. Por sua vez, o Lecce deixou a zona de descida, ainda que de forma provisória.



Veja a mordidela: