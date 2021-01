A Lazio vingou a derrota sofrida na quarta-feira em Bergamo (3-2), que ditou a eliminação da Taça de Itália, ao vencer este domingo a Atalanta, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Um belo remate de Marusic (vídeo abaixo) inaugurou o marcador para os visitantes, aos três minutos. A diferença só aumentou no segundo tempo, com o 0-2 apontado por Correa, aos 51 minutos. A Atalanta ainda reduziu por Pasalic (79m), mas Muriqui sentenciou as contas, com o 1-3 final aos 82 minutos.

O Génova venceu na deslocação ao Crotone por 3-0. Pedro Pereira, titular na equipa da casa, saiu ao intervalo, já quando a equipa visitante vencia por dois golos de diferença, apontados por Destro (24m) e Czyborra (29m). Na segunda parte, Destro bisou aos 50 minutos, para o resultado final.

Quem também venceu fora foi a Udinese, ao final da manhã, no primeiro dos seis jogos do dia na Serie A. Um penálti convertido por De Paul, aos 52 minutos, fez a diferença em Spezia.

Num dia que tem ainda um Nápoles-Parma e um Roma-Verona, houve também um empate, no Cagliari-Sassuolo (1-1): João Pedro marcou para a equipa da casa aos 75 minutos e Boga, já na compensação, fez a igualdade final (90+4m).

O belo golo de Marusic que abriu o marcador no Atalanta-Lazio: