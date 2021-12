Depois do empate a quatro golos num jogo louco contra a Udinese, a Lazio voltou aos triunfos na visita ao Luigi Ferraris, casa da Sampdoria (3-1).



Ciro Immobile foi a figura desta partida da 16.ª jornada ao anotar dois dos três golos da formação «laziale». O campeão da Europa pela Itália fez o 2-0 a favor do conjunto da capital num pontapé à meia-volta após um lance individual de Zaccagni. Antes do golo do bombardeiro transalpino, Milinkovic-Savic já tinha aberto o marcador.



O 3-0 e o bis do capitão da Lazio surgiu ainda antes do intervalo ao minuto 37. Na segunda parte, já com Adrien Silva em campo, a Sampdoria marcar o golo de honra no último minuto graças a um golo de Gabbiadini.



Refira-se que a Lazio, que com esta vitória igualou a Roma de Mourinho no sexto lugar, terminou o jogo com dez jogadores por expulsão de Milinkovic-Savic. Por sua vez, a Sampdoria ocupa o 15.º lugar com 15 pontos, cinco acima da linha de descida.



