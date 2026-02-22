Mesmo sem ter jogado, o Inter Milão viveu uma tarde de sonho, na Serie A. Depois de ter vencido o seu jogo, na véspera, viu Nápoles, primeiro, e Milan, depois, serem derrotados na 26.ª jornada, disparando desse modo na liderança da tabela classificativa. A vantagem para o segundo, o grande rival da cidade, é agora de 10 pontos.

Isto porque os rossoneri deixaram-se surpreender pelo Parma, em San Siro, onde perderam por 1-0.

O jogo ficou resolvido ao minuto 80 graças a um golo polémico, apontado por Mariano Troilo na sequência de um canto. Os jogadores do Milan reclamaram uma eventual falta cometida pelo autor do golo sobre Bartesaghi, quando se elevou para cabecear a bola, mas, após uma longa avaliação do VAR, o lance acabou por ser validado pelo árbitro.

O desfecho do encontro é um duro golpe para as aspirações do Milan na corrida pelo Scudetto, num jogo em que Rafael Leão, que foi totalista, rematou ao poste da baliza contrária, ao minuto 64.

Os rossoneri continuam no segundo lugar da Liga italiana, com 54 pontos, enquanto o Parma, que somou o terceiro triunfo consecutivo na prova, apanhou a Udinese na 11.ª posição, somando ambos 32 pontos.

O último jogo do dia referente à 26.ª jornada da Serie A opõe a Roma à Cremonese, que arranca às 19h45.