Um golo aparentemente sem querer de Rafael Leão contribuiu para o apuramento do Milan para os quartos de final da Taça de Itália.

O avançado português entrou pouco depois da hora de jogo na receção dos rossoneri ao Genova, altura em que os visitantes venciam por 1-0 desde os 17 minutos, quando Leo Oestigard inaugurou o marcador.

Aos 74 minutos, já com Leão em campo, Girou fez o empate e forçou o prolongamento.

Foi aí, ao minuto 102, que Rafael Leão trabalhou bem sobre a esquerda no frente a frente com um adversário, puxou para o pé esquerdo e tirou um cruzamento tão bem medido que acabou por entrar diretamente na baliza contrária.

Leão sorriu como que a reconhecer ter sido bafejado pela sorte, mas o Milan ainda marcou mais um: já na segunda parte do prolongamento, Saelemaekers assinou o 3-1 final.

Nesta quinta-feira, também nos oitavos de final da Taça de Itália, a Fiorentina goleou fora o Nápoles por 5-2. Fácil? Nada disso! A vitória robusta só foi alcançada no prolongamento.

No final dos 90 minutos registava-se uma igualdade a dois. O incontornável Vlahovic marcou para a formação viola aos 41 minutos, mas Mertens empatou pouco depois. Ao intervalo, as equipas estavam igualadas no resultado, mas não no número de intervenientes, já que no tempo de compensação Dragowski foi admoestado com o vermelho direto e deixou a Fiorentina com dez.

Apesar disso, Biraghi voltou a dar vantagem aos visitantes aos 57 minutos.

Depois, Lozano foi expulso ao minuto 84 e Fabian aos 90+3, deixando os napolitanos com nove e com a recuperação comprometida. Só que, tal como a Fiorentina, o Nápoles ainda chegou ao empate por Petagna ao cair do pano e forçou um prolongamento improvável.

Só que uma boa notícia transformou-se numa péssima para a equipa do sul de Itália. Venuti, Piatek e Maleh marcaram para uma impiedosa formação viola que acabou a golear.