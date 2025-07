O médio croata Luka Modric já está em Itália esta segunda-feira, para fazer exames médicos e assinar um contrato de uma temporada com o Milan, depois de 13 anos ao serviço do Real Madrid, em Espanha.

Poucos dias depois de se ter despedido do gigante espanhol, depois do último jogo no Mundial de Clubes, a lenda do futebol croata dá agora os primeiros passos para a nova aventura em tons rossoneri aos 39 anos.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Veja as imagens: