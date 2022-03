O Nápoles venceu com reviravolta a Udinese (2-1), no Diego Maradona, e igualou à condição o AC Milan no topo da Serie A.



A formação de Udine, com Beto em campo até aos 67 minutos, colocou-se em vantagem no marcador aos 22 minutos por intermédio de Delofeu. Os napolitanos apenas reagiram no arranque da segunda metade, aos 52 minutos, e igualaram a contenda por Osimhen a passe de Mário Rui. O internacional nigeriano consumou a reviravolta com novo golo aos volvidos 11 minutos.



Apesar do susto, o jogo acabou da melhor forma para o Nápoles, que ainda procurou, sem êxito, o terceiro golo, perante a inferioridade numérica da Udinese, reduzida a 10 a partir dos 83 minutos, com cartão vermelho direto a Mari.



O triunfo deixa o Nápoles na liderança com os mesmos 63 pontos do AC Milan, de Rafael Leão, que ainda este sábado visita o Cagliari, e um pouco depois de o campeão Inter Milão, terceiro, a quatro pontos, receber a Fiorentina, oitava colocada.



A assistência de Mário Rui: