O Milan empatou este domingo o dérbi da cidade de Milão, frente ao Inter, ao não conseguir sair do 1-1. Com isso falhou o salto para a liderança isolada, continuando a partilhar o primeiro lugar com o Nápoles, que pouco antes tinha também empatado em casa frente ao Verona.

Em San Siro, e com Rafael Leão a jogar a titular, o Milan entrou no jogo a perder, quando Çalhanoglou abriu o marcador, através de uma grande penalidade a castigar falta sobre Kessié.

O Milan tentou responder de pronto, Rafael Leão rematou duas vezes para defesa de Handanovic, que acabaria por ser dos melhores em campo, parando ainda na segunda parte com uma grande estirada um livre exemplarmente batido por Ibrahimovic.

O Milan, porém, tanto ameaçou que marcou mesmo, num autogolo de De Vrij, que desviou de cabeça para a própria baliza um livre de Tonali.

Antes do intervalo, o Inter teve ainda uma soberana ocasião para marcar, mas Lautarno Martínez falhou um penálti a castigar falta de Ballo Touré: Tatarusanufaz defendeu em grande estilo.

Antes do intervalo, Barella e Lautaro Martínez ainda ficaram perto de fazer o segundo do Inter, mas na segunda parte foi sempre o Milan que esteve mais perto do golo. Ibrahimovic obrigou Handanovic a grande defesa na marcação de um livre, Saelemaekers atirou ao poste já nos descontos e Kessié, na recarga, rematou a rasar o poste.

Rafael Leão tinha saído aos 59 minutos, para dar lugar a Rebic, e viu do banco a equipa não conseguir fazer o segundo golo e manter a liderança partilhada com o Nápoles.

Ora o Nápoles, precisamente, que empatou em casa (1-1) frente ao Verona, num jogo em que Mário Rui e Miguel Veloso jogaram os noventa minutos.

Giovanni Simeone, o filho do treinador Diego Simeone, continua de pé quente e marcou o novo golo na Série A, abrindo o marcador aos 13 minutos, enquanto Di Lorenzo fez o empate pouco depois, aos 18 minutos.

Até ao fim foi sempre o Nápoles que mais ameaçou o golo, tendo até atirado ao poste por Osimhen, para além de vários outros remates de perigo, sobretudo dois de Lorenzo Insigne, um de Dries Mertens e outro de Nicola Pollitano.

Curiosamente, o Verona acabou reduzido a nove jogadores, por expulsões de Daniel Bessa (88 minutos) e Nikola Kalinic (93 minutos).