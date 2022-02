Ainda que à condição, o Milan é o novo líder da Serie A depois de vencer, este domingo de manhã, a Sampdoria por 1-0.



O jogo da 25.ª jornada da prova foi decidido por Rafael Leão. O internacional português recebeu um passe longo do guarda-redes Maignan, bateu o marcador direto em velocidade e atirou em jeito para o fundo da baliza do emblema de Génova quando estavam cumpridos oito minutos. Foi o sétimo golo do avançado no campeonato italiano.



Foi já sem Leão em campo - saiu aos 57 minutos - que os rossoneri ameçaram o 2-0 num pontapé acrobático de Olivier Giroud. A Sampdoria raramente incomodou Maignan, bem pelo contrário. A equipa orientada por Pioli poderia ter marcado novamente, mas Wladimiro Falcone negou o golo a Ante Rebic.



O Milan beneficiou do empate do Inter de Milão em Nápoles para chegar à liderança da Serie A. Os rossoneri têm 55 pontos contra 54 do campeão italiano, embora a equipa de Inzaghi tenha um jogo em atraso. Por sua vez, a Samp é 16.ª com 23 pontos.



O golo de Leão: