VÍDEO: Milan perde em Nápoles, no regresso de Rafael Leão
Internacional português foi suplente utilizado e jogou apenas oito minutos, após debelar uma lesão
Internacional português foi suplente utilizado e jogou apenas oito minutos, após debelar uma lesão
O Nápoles venceu o Milan por 1-0, em jogo a contar para a 31.ª jornada do campeonato italiano. Rafael Leão começou no banco, entrou na partida aos 83 minutos, quando o Milan já estava em desvantagem, mas em oito minutos não foi capaz de evitar a derrota «Rossoneri».
Recorde-se que o avançado português esteve 22 dias de fora, devido a lesão, tendo pelo meio falhado os dois jogos da Seleção Nacional. Esta segunda-feira, voltou a ser opção, mas acabou por jogar apenas oito minuto, o que foi manifestamente pouco.
Já Alisson Santos foi também suplente utilizado, tendo entrado aos 70 minutos e acabado por estar envolvido na jogada do único golo. Mas já lá vamos.
Num primeiro tempo «à italiana», os ataques estiveram distantes da baliza. Sinal disso, houve apenas um remate (!) enquadrado com a baliza, e que pertenceu ao Milan.
Na segunda parte, porém, o Nápoles aumentou os índices ofensivose chegou ao golo através de Politano. Aconteceu aos 79 minutos, quando Alisson Santos jogou pela esquerda e esperou pela incursão de Mathías Oliveira, colocou-lhe a bola para um cruzamento que a defesa do Milan não afastou. Na recarga, apareceu então Politano a rematar forte para o 1-0.
Com este resultado, o Nápoles sobe ao segundo lugar, com 65 pontos, e deixa o AC Milan para trás que desce para a terceira posição, com 63 pontos.