O AC Milan saiu por cima no «derby della Madonnina» contra o Inter de Milão. Olivier Giroud foi o herói dos rossoneri ao marcar dois golos em quatro minutos! 2-1 final.



O campeão italiano foi melhor que o rival da cidade na primeira parte. O conjunto de Inzaghi fartou-se de desperdiçar ocasiões para marcar - que o digam Barella, Lautaro e Dumfries. O lateral/ala dos Países Baixos viu o VAR anular-lhe um golo por posição irregular de Perisic.



Foi precisamente o croata a desbloquear o marcador depois de Tonali ter assustado Handanovic. Na sequência de um canto de Çalhanoglu, o croata surgiu solto na área e rematou para o fundo da baliza de Maignan.



A vantagem dos nerazzurri era justa ao intervalo. A segunda parte foi distinta, visto que o Inter de Milão teve intenção de controlar o jogo. As oportunidades de golo escassearam até pela dificuldade do AC Milan em furar a organização contrária.



A entrada de Brahim Díaz teve o condão de agitar o jogo. Os rossoneri ganharam poder de fogo e empataram a contenda por Olivier Giroud - titular face à ausência de Ibra. O internacional francês desviou in extremis um disparo do espanhol e deu esperança ao Milan.



Mas Giroud queria mais e ganhou estatuto de herói. O avançado recebeu na área, rodou perante o adversário e atirou para o 2-1 volvidos dois minutos. Um pontapé que pintou Milão de vermelho e preto.



Theo Hernández ainda foi expulso nos instantes finais por entrada dura sobre Dumfries, mas a vitória não escapou a Leão (titular) e companhia. Esta derrota deixa o AC Milan a um ponto do Inter, embora o líder tenha um jogo em atraso.