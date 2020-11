O AC Milan somou o 24.º jogo consecutivo sem perder ao bater a Udinese por 2-1, no estádio Friuli. Com esta vitória, os rossoneri chegaram aos 16 pontos e vão terminar a sexta jornada na liderança isolada da Serie A.

Com Rafael Leão de início, acabou por ser Ibrahimovic a brilhar (uma vez mais). O sueco «inventou» o 0-1: dominou na área, aguentou a pressão contrária e fez um passe atrasado para Kessié fuzilar Juan Musso (15m).

O conjunto de Udine chegou ao empate logo a abrir o segundo tempo após um erro tremendo de Romagnoli. O central italiano carregou em falta um adversário na área e Marco Di Bello apitou grande penalidade. Rodrigo De Paul não tremeu e bateu Donnarumma (47m).

Pioli trocou as peças na tentativa de chegar à vitória: saíram Saelemaekers, Benacer, Leão e Calabria e entraram Tonali, Brahim Díaz, Rebic e Diogo Dalot. A verdade é que o AC Milan voltou a controlar a partida e a aproximar-se com perigo da baliza adversária.

No final foi um golpe de génio de Ibra a resolver uma partida difícil para o AC Milan. Após um mau alívio da defesa contrária e de uma hesitação de Musso, o sueco marcou de forma acrobática e deu o triunfo aos rossoneri.



Esta vitória deixa o AC Milan no topo da Serie A com mais quatro pontos que o Nápoles, segundo colocado, que apenas joga às 17h00.