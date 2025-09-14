VÍDEO: Modric estreia-se a marcar e dá vitória ao Milan
Triunfo por 1-0 diante do Bolonha. Lazio, de Nuno Tavares, perde com o Sassuolo
Triunfo por 1-0 diante do Bolonha. Lazio, de Nuno Tavares, perde com o Sassuolo
O Milan somou a segunda vitória consecutiva na Liga italiana, ao vencer na receção ao Bolonha (1-0), este domingo, numa partida a contar para a 3.ª jornada.
Sem o português Rafael Leão, que continua lesionado, os «rossoneri» só chegaram ao golo em cima da hora de jogo. Luka Modric entrou na área e rematou na passada para estrear-se a marcar com a camisola da nova equipa.
Modric faz o primeiro golo com a camisola rossoneri 🔴⚫#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #ACMilan #Bolonha #placardit pic.twitter.com/l8wuE3Dmr2— sport tv (@sporttvportugal) September 14, 2025
A equipa de Massimiliano Allegri dispôs de outras ocasiões para dilatar a vantagem e até enviou bolas ao ferro. O técnico, de resto, foi expulso aos 89 minutos, depois de um penálti revertido, apesar da queda de Nkunku na área.
O Milan passa a somar seis pontos e é quinto classificado do campeonato italiano, enquanto o Bolonha continua com três e ocupa o 13.º posto.
Ainda antes do Milan-Bolonha, a Lazio, com o português Nuno Tavares durante os 90 minutos, perdeu por 1-0 na visita ao Sassuolo.
O único golo da partida foi apontado ao minuto 70, por Alieu Fadera.