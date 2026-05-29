O Monza, equipa onde atua o avançado português Dany Mota, garantiu esta sexta-feira o regresso à Serie A, apesar da derrota por 2-0 no terreno do Catanzaro, na segunda mão do play-off de promoção.

A formação visitante beneficiou da vitória alcançada na primeira mão, também por 2-0, e da melhor classificação obtida na fase regular da segunda divisão italiana para assegurar a subida à Serie A. O Monza terminou o campeonato no terceiro lugar, enquanto o Catanzaro foi quinto classificado.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Fellipe Jack, aos 39 minutos, e por Ruggero Frosinini, aos 78. No entanto, o Catanzaro precisava de vencer por uma diferença mínima de três golos para garantir a promoção.

Desta forma, o Monza junta-se a Veneza e Frosinone no lote de equipas promovidas à Serie A na próxima temporada.