José Mourinho alcançou o primeiro triunfo no dérbi da cidade eterna. Com um arranque de partida arrasador, a Roma derrotou a Lazio (3-0).



Tammy Abraham começou a ser protagonista do dérbi logo aos 55 segundos. Foi o tempo que o avançado inglês demorou a abrir o marcador. Pouco depois, aos 20 minutos, o atacante da equipa de Mourinho assinou o 2-0 à boca da baliza após um cruzamento de Karsdorp.



O jogo estava a fugir à Lazio de Sarri e ficou praticamente resolvido aos 40 minutos com um golaço de Pellegrini, de livre. Nem Totti ficou indiferente à obra de arte do médio dos giallorossi.



Sérgio Oliveira jogou 81 minutos enquanto Rui Patrício foi titular na Roma, formação que com esta vitória ultrapassou a Lazio no quinto lugar. As duas formações da capital italiana têm, ainda assim, mais dois jogos que a Atalanta, sétima colocada.