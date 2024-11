Pressionado pelas vitórias de Inter, Fiorentina e Atalanta, o Nápoles cumpriu e derrotou a Roma por 1-0, no Diego Armando Maradona, em jogo da 13.ª ronda da Serie A e regressou à liderança da prova.



Após uma primeira parte sem golos, o conjunto de Antonio Conte acabou por conseguir desbloquear a partida aos 54 minutos. Di Lorenzo recebeu no peito, entrou em condução pela área e cruzou rasteiro para o desvio oportuno de Romelu Lukaku na pequena área. O belga não foi muito expressivo nas celebrações, visto que alinhou nos giallorossi na época passada.



No primeiro jogo de Ranieri nesta terceira passagem pelo clube, a Roma apenas criou uma oportunidade para marcar por Dovbyk e mostrou-se incapaz de contrariar a equipa napolitana.



O Nápolesé líder com 29 pontos, mais um que Fiorentina, Atalanta e Inter enquanto a Roma é 12.ª com apenas 13 pontos.