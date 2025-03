Num duelo muito importante nas contas do «scudetto», Nápoles e Inter Milão empataram a um golo no Diego Armando Maradona e deixaram tudo igual no topo (um ponto de diferença).

Federico Dimarco abriu o marcador aos 22 minutos. O ala-esquerdo dos «nerazzurri» bateu um livre à entrada da área e Alex Meret nem esboçou uma reação.

Numa partida com poucas oportunidades de golo, o conjunto de Simone Inzaghi cedeu a iniciativa à equipa de Antonio Conte, que dominou o encontro com bola, mas sentiu dificuldades para ferir o adversário. Contudo, aos 87 minutos, após uma arrancada de Stanislav Lobotka, Philip Billing estreou-se a marcar pelos napolitanos, na recarga a um remate defendido por Josep Martínez.

O Inter, campeão em título, segue líder da liga italiana, com 58 pontos em 27 jogos, enquanto o Nápoles tem 57.

Ao início da tarde, a Atalanta, com Rui Patrício no banco, empatou a zero na receção ao Veneza e falhou a possibilidade de igualar o Nápoles na tabela.