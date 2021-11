Jogaço em San Siro!



O Inter de Milão conseguiu uma reviravolta incrível e aplicou a primeira derrota na Serie A ao líder Nápoles (3-2), numa partida da 13.ª jornada.



Com Mário Rui, os napolitanos entraram decididos a mostrar por que razão eram líderes invictos da prova. Logo aos 17 minutos, Insigne conduziu pelo corredor central e serviu Zielinski para um pontapé ao ângulo.



A resposta dos campeões italianos surgiu aos 25 minutos. Koulibaly cortou a bola com o braço na área e Çalhanoglu, da marca dos 11 metros, igualou a contenda. Em cima do intervalo, os nerazzurri alcançaram a reviravolta com um golo de cabeça de Perisic. O internacional croata surgiu solto ao primeiro poste e desviou o canto de Çalhanoglu para a baliza, apanhando Ospina desprevenido.



O Nápoles perdeu o goleador Osimhen por lesão a abrir o segundo tempo. O início de etapa complementar foi desastroso para o emblema do sul de Itália, visto que Lautaro Martínez fez o 3-1 aos 61 minutos.



O jogo parecia entregue, mas os napolitanos mostraram fibra de equipa que é capaz de ganhar o scudetto. Spalletti introduziu em jogo Elmas e Mertens e o belga fez um golaço de fora da área, relançando o encontro para os minutos finais (78m).



Só deu Nápoles em Milão até final. Handanovic fez um defesa absolutamente fantástica para a trave a cabeceamento de Mário Rui e segurou a vantagem. No último suspiro da partida, Mertens atirou para a bancada completamente só na área e desperdiçou a possibilidade de fazer o 3-3.



O Inter de Milão somou 28 pontos e encurtou para quatro a diferença para Nápoles e AC Milan, líderes da Serie A.



Nos outros jogos deste domingo, nota para o triunfo da Sampdoria, sem Adrien, no terreno da Salernitana por 2-0. Sassuolo e Cagliari empataram a dois golos enquanto o Veneza triunfou em Bolonha graças a um golo de David Okereke.