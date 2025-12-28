VÍDEO: Nápoles prolonga bom momento e vence com bis de Hojlund
Equipa napolitana deslocou-se à Lombardia para ganhar no terreno da Cremonese
O Nápoles continua a perseguição ao primeiro lugar da tabela da Serie A. Os 'partenopei' venceram por 2-0 a formação da Cremonese, neste domingo, em jogo da 17.ª jornada do campeonato italiano.
O campeão teve esperadas facilidades diante da recém-promovida Cremonese, mesmo jogando no reduto dos lombardos. Com mais remates e posse de bola, foi uma questão de tempo até o Nápoles marcar. Mais precisamente 13 minutos.
Rasmus Hojlund, avançado dinamarquês emprestado pelo Manchester United, beneficiou de um ressalto dentro da grande área que o isolou à boca da baliza contrária. Dominou e rematou de pé direito para dentro.
O mesmo Hojlund bisou já no final da primeira parte, aos 45 minutos. Num golo semelhante, pleno de oportunismo, o dinamarquês finalizou de primeira ao segundo poste.
Højlund x 2 ⚽⚽— sport tv (@sporttvportugal) December 28, 2025
O dinamarquês garantiu a vitória do Nápoles em Cremona!#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Cremonese #Nápoles #placardit pic.twitter.com/rYXbynTIgn
David Neres, ex-Benfica, foi titular pelo Nápoles, tal como Jamie Vardy, experiente avançado inglês, mas pelo lado da Cremonese.
Esta vitória coloca o Nápoles (34) a um ponto do Milan (35), com os mesmos 16 jogos. Porém, o Inter de Milão ainda não jogou e pode ainda ultrapassar os rivais, subindo ao primeiro lugar.
O Nápoles prolonga assim o bom momento após ter vencido a Supertaça Italiana ao Bolonha, no dia 22 de dezembro.