O Nápoles ganhou, este sábado, no Olímpico de Roma, contra a Lazio por 2-1, numa partida da quinta jornada da Serie A.



Os napolitanos começaram por ficar em desvantagem aos quatro minutos. Felipe Anderson conduziu pela direita e cruzou atrasado para Zaccagni. O extremo dominou, driblou um adversário e atirou rasteiro para o fundo da baliza de Meret.



A resposta da equipa de Spalletti, que voltou a apostar em Mário Rui de início, surgiu aos 38 minutos por intermédio de Kim Min-Jae. Na segunda parte, o Nápoles chegou à reviravolta com um golo de Kvaratskhelia, à passagem da hora de jogo.



Com esta vitória o Nápoles chegou aos 11 pontos e igualou o AC Milan no topo da classificação. Este duo fica à espera do que vão fazer Atalanta e Roma nesta jornada. Por sua vez, a Lazio é sétima colocada com oito pontos.