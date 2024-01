O Inter de Milão venceu o Hellas Verona, mas não ganhou para o susto, já que podia ter sofrido o golo do empate nos últimos instantes, quando Thomas Henry desperdiçou uma grande penalidade.

Entre a euforia e o alívio, Federico Dimarco festejou de forma exuberante na cara do avançado francês.

As redes sociais encheram-se de críticas ao lateral do Inter, que, mais tarde, respondeu na sua página no Instagram.

Dimarco diz que festejou, mas assegura que o fez «sem insultar ninguém, sem gestos grosseiros».

«Regozijei-me muito com a vitória, com o susto e com o perigo evitado. É o desporto e é também por isso que é bonito. Infelizmente, é também duro e cruel para com os que estão do outro lado», acrescentou.

O jogador do Inter também pede desculpa «se toda esta alegria explodiu instintivamente à frente do Thomas Henry que tinha acabado de falhar o penálti».

De resto, Dimarco garante que no fim do jogo foi abraçar os adversários, incluindo os antigos colegas de equipa, no balneário – ele esteve emprestado ao Verona durante um ano e meio, antes de se afirmar no Inter de Milão.